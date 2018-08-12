Составлен список самых ненадежных смартфонов 2018 года

В очередном рейтинге мобильных гаджетов презентованы аппараты на OC Android. При этом модели на iOS в нем почти не показаны.

Специалисты мобильного рынка составили список самых ненадежных смартфонов, вышедших в 2018 году. Худшие показатели у продукции Samsung. Количество сбоев и поломок устройств южнокорейского производителя составляет 27,5%. Второе место по ненадежности удерживают смартфоны Xiaomi с показателем в 14%. Замыкает нелестный топ-3 Motorola с 9,5% неполадок. Далее находятся компании Huawei и InFocus.

Также стоит упомянуть LG Q7+, имеющий хорошую защиту от внешнего влияния, но между тем обладающий незначительным объемом батареи и не очень хорошей камерой. Не радует качеством и другой аппарат LG - G7 ThinQ. В нем нет ничего впечатляющего, поэтому место флагмана он не может занять. Также ненадежен и смартфон Vivo V9 по цене 24 000 рублей. Внутри него скудная «начинка», у модели нет опции быстрой зарядки, зато имеются слабые USB-порт и некачественный пластиковый корпус.

Никита Готский