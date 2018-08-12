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| | Xiaomi выпустила телефон за 1150 рублей

Xiaomi выпустила телефон за 1150 рублей

Сегодня, 11:15

Производители оснастили гаджет хорошим технологическим оснащением и изумительным дизайном. В скором времени по всей территории РФ начнут продавать дешевый кнопочный мобильный от китайской компании Xiaomi. Цена будет варьироваться в районе 1150 рублей.

 

Устройство имеет 2,8-дюймовый экран с разрешением 320 х 240. Также аппарат оснащен разъемами для двух SIM-карт и обзавелся Wi-Fi, Bluetooth, ИК-порт подключениями. Аккумулятором имеет мощностью 1480 мАч.

 

Кнопочный телефон работает на операционной системе Nucleus OS. Увы, но устройство работает лишь в 2G сетях. Сообщается, что одного полного заряда должно хватить на 2 недели активного пользования.

Однако эксперты предполагают, что цена будет немного выше, так как изначальная стоимость актуальна лишь для рынка Китая.


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