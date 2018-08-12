Водонепроницаемые смарт-часы Oukitel W1 отдают почти даром

Благодаря невероятной акции супермодный гаджет можно купить по нереально низкой цене. Смарт-часы продают всего лишь за 1 740 рублей, то есть практически даром. Однако перед приобретением по акции человек обязательно должен ввести код.

Oukitel W1 - высококачественные смарт-часы, созданные компанией, что специализируется на разработке смартфонов. Гаджет имеет IP67 стекло, защищающее от проникновения воды и пыли, поэтому их можно не снимать во время душа, а также во время плаванья.

W1 имеет 0,95-дюймовым сенсорный дисплей с технологией OLED, корпус часов выполнен из сплава цинка, а ремешки изготовлены из натуральной кожи. Он также оснащен датчиком сердечного ритма и артериального давления, дабы отслеживать состояние своего здоровья в любое время и в любом месте.

Также аппарат способен получать всплывающие сообщения, имеет будильник, калькулятор, календарь, фитнес-трекер и шагомер.

Купить такое чудо можно всего лишь за 1740 руб, при условии предоставления специального кода - PS2961. Акция истекает 15 сентября.