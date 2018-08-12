«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей
| | Смартфоны Samsung с большой скидкой появились на eBay

Смартфоны Samsung с большой скидкой появились на eBay

Сегодня, 08:45

Южнокорейские гаджеты продаются на популярной торговой площадке со скидкой в 15%.

 

На просторах интернет-магазина eBay с 11 августа стартовала выгодная акция. Покупателям предлагают смартфоны компании Samsung с довольно большой скидкой. До 15 августа включительно клиенты смогут приобрести популярные девайсы на 15% дешевле. Данное предложение действует в дополнение ко всем остальным действующим акциям на товары магазина.

Чтобы приобрести мобильное устройство со скидкой, пользователю необходимо ввести в специальном поле промо-код POPULAR. На сайте eBay отмечается, что 15-процентная скидка касается лишь самого гаджета и не распространяется на доставку или налоги. Также уточняется, что стоимость товара, приобретаемого клиентом, не должна быть меньше 25 долларов, а выгода – больше 50 долларов. Подобная акция коснулась и товаров компаний Oakley и Worx. Их устройства с большой скидкой уже доступны для покупки.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Смартфоны от Samsung на AliExpress продают с рекордной скидкой
Смартфоны от Samsung на AliExpress продают с рекордной скидкой

Представители одного из крупнейших ритейлеров мира AliExpress, а точнее российского отделения интернет-магазина Tmall, предложили осуществить покупку…

Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов
Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов

 9 августа до 21:00 любой покупатель может воспользоваться скидкой на 15%.

AliExpress распродает Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus c 25% скидкой
AliExpress распродает Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus c 25% скидкой

На сайте интернет-магазина AliExpres сообщают о том, что 22 апреля можно купить гаджеты от компании Xiaomi по нереально низкой цене. Модели Redmi 5 и Redmi 5…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости