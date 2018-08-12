Смартфоны Samsung с большой скидкой появились на eBay

Южнокорейские гаджеты продаются на популярной торговой площадке со скидкой в 15%.

На просторах интернет-магазина eBay с 11 августа стартовала выгодная акция. Покупателям предлагают смартфоны компании Samsung с довольно большой скидкой. До 15 августа включительно клиенты смогут приобрести популярные девайсы на 15% дешевле. Данное предложение действует в дополнение ко всем остальным действующим акциям на товары магазина.

Чтобы приобрести мобильное устройство со скидкой, пользователю необходимо ввести в специальном поле промо-код POPULAR. На сайте eBay отмечается, что 15-процентная скидка касается лишь самого гаджета и не распространяется на доставку или налоги. Также уточняется, что стоимость товара, приобретаемого клиентом, не должна быть меньше 25 долларов, а выгода – больше 50 долларов. Подобная акция коснулась и товаров компаний Oakley и Worx. Их устройства с большой скидкой уже доступны для покупки.

Мирослава Донцова