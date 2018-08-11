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| | Утечка раскрыла характеристики трех новинок семейства Moto P30

Утечка раскрыла характеристики трех новинок семейства Moto P30

Вчера, 22:40

Инсайдеры «слили» в Сеть информацию о мобильных устройствах, которые увидят свет в ближайшем будущем. Известны достоверные данные об официальном анонсе инноваций.

Утечка информации с сайта производителя Motorola позволила раскрыть характеристики трех грядущих новинок семейства Moto P30. Moto P30, Moto P30 Play и Moto P30 Note, которые были замечены на китайском сайте, могут похвастаться различными особенностями. Так, Moto P30 Note будет оснащена 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также объемом ПЗУ 64 ГБ.

Moto P30 Play будет иметь 4 ГБ “оперативки” и 64 ГБ постоянной. А вот Moto P30 доступна при наличии 6 ГБ ОЗУ и объемом ПЗУ от 64 до 128 ГБ. О том, как будут выглядеть будущие девайсы, информации пока нет. Также неизвестно, какой будет стоимость реализации устройств Motorola.

Инсайдеры, описывая вариацию Moto P30, упоминают варианты Full Netcom Mobile Edition и Full Netcom Open Edition. В КНР название Full Netcom свидетельствует о том, что аппарат способен поддерживать все мобильные сети, работающие в стране.

Три новинки семейства Moto P30 будут официально представлены 15 августа.


Татьяна Преображенская
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