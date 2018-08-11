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| | Apple судится с Шереметьево из-за iWatch

Apple судится с Шереметьево из-за iWatch

Сегодня, 17:29

Компания просит вернуть ей деньги за уплату таможенных платежей, процентов и расходов на оплату госпошлины. Таможня пока не получила письма от суда о принятии иска.

Apple будет судиться с Шереметьевской таможней в связи с поставками смарт-часов iWatch. Корпорация потребовала 49,2 миллиона рублей таможенных платежей, чуть боле 103 миллионов процентов и 203 тысячи рублей расходов на оплату пошлины, всего около 146 миллионов рублей. Судится с Шереметьево дочерняя фирма «яблочной» компании Apple Rus. Инспекторы считают, что проблема связана с техническими ошибками со стороны «дочки» во время подачи таможенных деклараций, с исправленными документами Apple Rus в службу не обращалась.

Два года назад американская фирма подавала в суд на таможню Шереметьево и на ФТС. Тогда компания требовала признать iWatch портативным элементом, так как таможенники оформляли технику как наручные часы. В минувшем году суд удовлетворил иск Apple.

Ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа встретиться с гендиром Apple Тимом Куком. Глава государства высоко отзывается о бизнесмене, считая, что он «инвестирует много денег в США».


Никита Готский
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