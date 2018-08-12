Составлен топ-5 худших смартфонов нынешнего года

Нередко за якобы достойными параметрами могут прятаться посредственные показатели, о которых потребитель станет жалеть. По этому поводу аналитики рассказали о гаджетах, разочаровавших после приобретения.

Nohor 9 Lite занял первое место в списке худших смартфонов. Гаджет получил слабые характеристики, к тому же и стоит в разы дешевле версии 2017 года. Специалисты не рекомендуют покупать этот аппарат, владеющий 3000 мАч и 32 Гб памяти. Его стоимость равна 14 000 рублям, из-за малой емкости памяти нужно обзавестись и картой памяти, также придется приобрести чехол для стеклянного корпуса.

Vivo 9. Производитель считает, что лучшие качества модели - камера и симпатичный дизайн. Цена аппарата 24 000 рублей, поэтому его можно отнести к среднему классу. Выдает его бюджетность: устаревший microUSB, пластмассовый корпус и отсутствие быстрой зарядки.



Последующие два пункта занимают Samsung Galaxy A8 и LG G7 ThinQ. Основные минусы первой модели - батарея и объем внедренной памяти. Смартфон можно купить только в одной версии с 32 Гб памяти, чего хватит для установки мессенджеров, игр и соцсетей. Продукция LG довольно неплоха, но интересными моделями их не назовешь при высокой стоимости. G7 ThinQ неплохое устройство без индивидуальных особенностей, но при этом он не сможет соперничать с флагманами.

Замыкает топ-5 LG Q7+. Привлекает клиентов смартфон защитой от ударов, воды, быстрой зарядкой, но может оттолкнуть одинарной камерой и слабой батареей на 3000 мАч.

Никита Готский