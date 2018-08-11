Владельцы iPhone смогут выбрать лучшие места для просмотра звездопада Персеиды

13 августа состоится событие, которое с нетерпением ждут все любители наблюдений за звёздами - ежегодный метеоритный дождь Персеиды.

Посмотреть на такой звездопад хотят многие, что не очень сложно сделать, нужно только найти зону падения метеоритов, устроиться поудобнее и запастить терпением, но владельцам современных гаджетов повезло немного больше. Если кому-то не хочется прилагать усилия для поиска нужного места, то он сможет воспользоваться небольшим лайфхаком - iPhone и платным приложением Sky Guide из App Store. Больше искать не придётся, где, как и когда просмотреть звездопад. Благодаря этой программе не нужно будет заниматься изучением карт звёздного неба или нести с собой профессиональную технику для наблюдения. В приложении уже заложены имеющиеся карты, которые регулярно обновляются, а в расширенной версии любой звёздный объект можно посмотреть в увеличенном масштабе, от наблюдателей требуется только выбрать место и время.