«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Владельцы iPhone смогут выбрать лучшие места для просмотра звездопада Персеиды

Владельцы iPhone смогут выбрать лучшие места для просмотра звездопада Персеиды

Сегодня, 14:55

13 августа состоится событие, которое с нетерпением ждут все любители наблюдений за звёздами - ежегодный метеоритный дождь Персеиды.

 Посмотреть на такой звездопад хотят многие, что не очень сложно сделать, нужно только найти зону падения метеоритов, устроиться поудобнее и запастить терпением, но владельцам современных гаджетов повезло немного больше. Если кому-то не хочется прилагать усилия для поиска нужного места, то он сможет воспользоваться небольшим лайфхаком - iPhone и платным приложением Sky Guide из App Store. Больше искать не придётся, где, как и когда просмотреть звездопад. Благодаря этой программе не нужно будет заниматься изучением карт звёздного неба или нести с собой профессиональную технику для наблюдения. В приложении уже заложены имеющиеся карты, которые регулярно обновляются, а в расширенной версии любой звёздный объект можно посмотреть в увеличенном масштабе, от наблюдателей требуется только выбрать место и время. 


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