Huawei издевается над продуктами Samsung

Компания из Китая посмеялась над новым устройством своего южнокорейского конкурента.

После анонсирования флагманской модели Samsung Galaxy Note 9 Huawei обнародовала рекламный пост собственных гаджетов. В опубликованном тизере китайцы презентовали два смартфона P10 Plus и P20 Pro, принадлежащих к разным поколениям. Компания называет данный переход между поколениями «реальным», заявляя, что мобильные аппараты иных сборщиков не особо отличаются от прежних версий. Huawei предлгает действительные улучшения, вроде камеры с несколькими объективами на 40 Мп, пятикратного зума и еще много чего иного. Иначе говоря, Mate 20 и Mate 20 Pro станут заметно отличаться от предшественников, так как и Huawei P20 Pro от Huawei P10 Plus.

Прежде стало известно, что Huawei Mainang and Nova 3e выйдут на рынок с технологией GPU Turbo. Этот механизм позволяет увеличить производительность «графики» смартфона до 60% и повысить энергоэффективность на 30%.

Никита Готский