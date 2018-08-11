В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

«Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции
| | Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s выйдет с нефритово-керамическим корпусом

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s выйдет с нефритово-керамическим корпусом

Сегодня, 11:45

Представители компании-производителя 10 августа сообщили, что в скором времени стартует продажа новой версии устройства.

 

Новая модель смартфона Xiaomi Mi Mix 2s, исполненная в нефритовом цвете, создана из уникальных материалов. Создатели на протяжении года трудились над керамическим корпусом безрамочного гаджета. Говорят, что новая модель девайса отличается от стандартного устройства данного типа только цветом задней панели. Все остальные характеристики остались прежними. В магазинах смартфон в новой цветовой гамме появится 14 августа, в этот же день начнутся продажи.

Гаджет Xiaomi Mi Mix 2s получил экран с диагональю в 5,9 дюймов. Фронтальная камера устройства получили разрешение в 5 мегапикселей. Также девайс оснастили модулем быстрой зарядки. Объем ОЗУ составил 6 и 8 Гб. Работает смартфон на чипе Snapdragon 845.


Анна Котова
Новости по теме
Смартфон OPPO A3 со стеклянным корпусом можно будет купить за 320 долларов
Смартфон OPPO A3 со стеклянным корпусом можно будет купить за 320 долларов

Бюджетный смартфон OPPO A3 от китайского производителя оборудован стеклянным корпусом и экраном в 6,2 дюйма, а купить его можно за 320 долларов. 20 апреля…

Эксперты рассказали о новых смартфонах Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi A2 Lite
Эксперты рассказали о новых смартфонах Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi A2 Lite

 Вскоре мир увидит еще один смартфон китайского происхождения. Анонс новых смартфонов назначен на конец июля 2018 года.

Официально представлена флагманская безрамочная модель Xiaomi Mi Mix 2S
Официально представлена флагманская безрамочная модель Xiaomi Mi Mix 2S

Китайский производитель Xiaomi провел официальную презентацию нового флагманского смартфона с безрамочным оформлением - Xiaomi Mi Mix 2S. Новинка стала легче и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости