Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s выйдет с нефритово-керамическим корпусом

Представители компании-производителя 10 августа сообщили, что в скором времени стартует продажа новой версии устройства.

Новая модель смартфона Xiaomi Mi Mix 2s, исполненная в нефритовом цвете, создана из уникальных материалов. Создатели на протяжении года трудились над керамическим корпусом безрамочного гаджета. Говорят, что новая модель девайса отличается от стандартного устройства данного типа только цветом задней панели. Все остальные характеристики остались прежними. В магазинах смартфон в новой цветовой гамме появится 14 августа, в этот же день начнутся продажи.

Гаджет Xiaomi Mi Mix 2s получил экран с диагональю в 5,9 дюймов. Фронтальная камера устройства получили разрешение в 5 мегапикселей. Также девайс оснастили модулем быстрой зарядки. Объем ОЗУ составил 6 и 8 Гб. Работает смартфон на чипе Snapdragon 845.

Анна Котова