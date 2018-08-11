В Германии разрешили вносить нацистскую символику в видеоигры

Власти Германии разрешили создавать видеоигры, где есть нацистская символика. О такой информации сообщает CNN.

USK – немецкая организация, специализирующаяся на создании развлекательных приложений. Разработчики компании считают, что в видеоиграх, где вставлена нацистская символика, может повысится возрастной рейтинг.

Однако в USK отметили, символы необходимо применять «адекватно», чтобы они не провоцировали конфликты. Например, нацистскую символику можно использовать в художественных и научных целях или же интерпретировать какие-либо исторические события, но никак не проявлять предпосылки агрессии.

Стоит отметить, что недавно в Госдуме обсуждали отмену наказания за показ нацисткой символики. Однако безнаказанность будет только в том случаи, если в таком демонстрационном намерении нет никаких целей пропаганды.