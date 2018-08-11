Смартфон Samsung проиграл «китайцам» в качестве и цене

Сильно разочаровавший своих поклонников Samsung Galaxy Note 9 имеет, впрочем, одно преимущество перед другими аналогами с объемом накопителя 512 Гб – относительную доступность.

Это объясняется отсутствием лимита на количество производимых корейских смартфонов в месяц. А самым дорогим оказался Huawei Mate RS Porsche Design с ценой в 2500 долларов. Другой китайский представитель с объёмом 512 Гб от компании Oppo - Find X Lambordghini стоит 1500 долларов, что тоже выше, чем у новинки от корейских производителей.

По мнению экспертов, гаджеты из Китая в топовой конфигурации не только качественнее и лучше по многим характеристикам любого корейского смартфона с накопителем в 512 Гб, но и стоят гораздо дороже. Дело в том, что и Find X Lambordghini, и Huawei Mate RS Porsche Design были произведены на заводах этих крупнейших автомобильных концернов. Поклонникам Samsung больно смотреть, как теряет прежние позиции их любимый бренд.

Дмитрий Брокгауз