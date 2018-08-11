Названы лучшие идеи, которые спасут Samsung Galaxy Note 9 от провала

9 августа Samsung провела презентацию нового смартфона Galaxy Note 9. При заявленной стоимости почти в тысячу долларов, специалисты уже предсказали низкие продажи и назвали идеи, что смогут улучшить модель, повысить продажи и спасти от провала.

Первое, что хотелось бы изменить специалистам, - размер экрана. Оптимальным размером они посчитали 6.2 дюймов вместо заявленных 6.8. Не последним преимуществом было бы наличие в комплектации наушников, к чему уже опять возвращаются многие компании-производители. Сканер отпечатка пальца на передней панели, что так часто используется в новых моделях смартфонов, не стоило убирать из Galaxy Note 9. Сильно закруглённые углы и недостаточно прочное стекло тоже не вызвали восторг, как и отсутствие дополнительной камеры для лучшего распознавания лица. При заявленной цене в 60-70 тысяч рублей, качество звука должно быть высококлассным, однако Samsung отказались от чипсета Hi-Fi, а поклонники Android P не смогут увидеть в этой модели новую ОС.