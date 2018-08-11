В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

«Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции
| | Названы лучшие идеи, которые спасут Samsung Galaxy Note 9 от провала

Названы лучшие идеи, которые спасут Samsung Galaxy Note 9 от провала

Сегодня, 11:44

9 августа Samsung провела презентацию нового смартфона Galaxy Note 9. При заявленной стоимости почти в тысячу долларов, специалисты уже предсказали низкие продажи и назвали идеи, что смогут улучшить модель, повысить продажи и спасти от провала.

 Первое, что хотелось бы изменить специалистам, - размер экрана. Оптимальным размером они посчитали 6.2 дюймов вместо заявленных 6.8. Не последним преимуществом было бы наличие в комплектации наушников, к чему уже опять возвращаются многие компании-производители. Сканер отпечатка пальца на передней панели, что так часто используется в новых моделях смартфонов, не стоило убирать из Galaxy Note 9. Сильно закруглённые углы и недостаточно прочное стекло тоже не вызвали восторг, как и отсутствие дополнительной камеры для лучшего распознавания лица. При заявленной цене в 60-70 тысяч рублей, качество звука должно быть высококлассным, однако Samsung отказались от чипсета Hi-Fi, а поклонники Android P не смогут увидеть в этой модели новую ОС.


Новости по теме
Это фиаско: Samsung Galaxy Note 9 шокирующе разочаровал пользователей
Это фиаско: Samsung Galaxy Note 9 шокирующе разочаровал пользователей

Помимо непомерной цены в 80 тысяч рублей, любителей гаджетов от Samsung шокировали ещё несколько нюансов, которые касаются дизайна и работы изделия.

Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8
Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

Цена изготовления смартфона Samsung Galaxy S9 составляет 379 долларов, а Galaxy Note 8 всего 369 долларов. Информацию об этом сообщают сотрудники TechInsights.

В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев
В Samsung Galaxy Note 9 под экраном не будет сканера отпечатков пальцев

Разработчики Samsung не внедрят сканер отпечатков пальцев под экран смартфона Galaxy Note 9. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информатора компании.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости