Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор

О данной проблеме стало известно еще в январе минувшего года, но тогда на нее не обратили должного внимания.

Программисты Билли Райос и Джонатан Батт заявили компании Medtronic, выпускающей кардиостимуляторы, что хакеры научились взламывать прошивку устройств, после чего те дистанционно управляют имплантами, подвергая жизни людей опасности. Суть уязвимости в том, что прошивка не защищается цифровой подписью, обновления для программистов медицинских устройств передаются по незащищенным каналам, это дает возможность запускать троян, который регулирует число ударов сердца через стимулятор.

Medtronic выпустила советы для своих потребителей, заявив о способностях имеющихся механизмов контроля сохранить безопасность лечения. Хакеры подвергли критике фирму за ее нежелание быстро решать возникшую проблему. Они считают, что импланты обладают хорошим качеством, но действия нескольких фирм не вызывает доверия.

Никита Готский