В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор

Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор

Сегодня, 22:27

О данной проблеме стало известно еще в январе минувшего года, но тогда на нее не обратили должного внимания.

Программисты Билли Райос и Джонатан Батт заявили компании Medtronic, выпускающей кардиостимуляторы, что хакеры научились взламывать прошивку устройств, после чего те дистанционно управляют имплантами, подвергая жизни людей опасности. Суть уязвимости в том, что прошивка не защищается цифровой подписью, обновления для программистов медицинских устройств передаются по незащищенным каналам, это дает возможность запускать троян, который регулирует число ударов сердца через стимулятор.

Medtronic выпустила советы для своих потребителей, заявив о способностях имеющихся механизмов контроля сохранить безопасность лечения. Хакеры подвергли критике фирму за ее нежелание быстро решать возникшую проблему. Они считают, что импланты обладают хорошим качеством, но действия нескольких фирм не вызывает доверия.


Никита Готский
Новости по теме
Программисты CCleaner рассказали детали прошлогоднего кибернападения
Программисты CCleaner рассказали детали прошлогоднего кибернападения

Осенью минувшего года неизвестные хакеры совершили кибернападение на «чистильщика» операционной системы Windows. Жертвами атаки хакеров стали более два…

Хакеры атакуют пользователей устройств Apple
Хакеры атакуют пользователей устройств Apple

Хакеры принялись массово атаковать владельцев гаджетов от Apple. Злоумышленники при помощи ложных писем от службы поддержки пытаются заполучить банковские…

И туда добрались: МЧС рассказало об опасности взлома подушек безопасности хакерами
И туда добрались: МЧС рассказало об опасности взлома подушек безопасности хакерами

Официальные представители российского МЧС обнародовали информацию о том, что хакеры с помощью передовых методов взлома могут отключать дистанционно подушки…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости