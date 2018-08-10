Аналитики рассказали о главных отличиях Samsung Galaxy Note 9 от Note 8

9 августа состоялась презентация нового топового смартфона от южнокорейского производителя. Note 8 утратил позицию флагмана, и эксперт решил помочь разобраться: стоит ли покупать Note 9, или это сродни обмену шила на мыло.

Обозреватель Techno Bank проделал весьма скрупулезную работу, и рассказал о преимуществах и недостатках нового гаджета. Samsung Galaxy Note 8 по праву считается одним из самых технологичных смартфонов. Однако теперь пальму первенства эксперты готовы отдать девятому поколению.

Что касается дизайна, то здесь отличий аналитики не увидели. Производитель снабдил новое устройство своей визитной карточкой – загнутыми боковыми гранями. Одним из внешних отличий смартфона (хоть и малозаметным) является размер экрана. В предыдущей версии диагональ дисплея составляла 6,3 дюйма, а в Samsung Galaxy Note 9 – 6,4 дюймовая диагональ. При этом разрешение экрана осталось прежним: 2960Х1440 пикселей. Девятая модель сохраняет матрицу Super AMOLLED, но в отличие от флагмана 2017 года ее защитят закаленным стеклом нового поколения Gorilla Glass 6. В Note 8 пользователям не нравилось расположение дактилосканера – справа от фотомодуля. В новом устройстве разработчики учли этот недостаток и расположили датчик прямо под камерой.

Эксперт сообщил, что флагман 2018 года будет доступен в трех цветах: синем, черном и медном. А вот в техническом плане ничего принципиально нового не ожидается. В Samsung Galaxy Note 9 вполне предсказуемо процессор snapdragon 845 заменит snapdragon 835.

А вот память у нового гаджета будет в разы превосходить объем ПЗУ Samsung Galaxy Note 8 и достигнет 512 гигабайт. при этом ее можно будет расширить за счет карты памяти с таким же объемом. В результате к услугам владельца один терабайт для хранения информации. Для сравнения – смартфон восьмого поколения мог похвастать максимально 256 гигабайтами.

Однако настоящей бомбой станет продвинутый стил S PEN. Разработчики наделили «волшебную» ручку способностью управления Bluetooth, воспроизведением музыки, переключением затвора камеры с фронтальной на основную (двойным нажатием на кнопку стила), а также играми. Для того, чтобы ручка безотказно работала полчаса, ее достаточно заряжать 40 секунд. Батарея в новом смартфоне будет значительно мощнее: 4000 мАч против 3300 мАч у его предшественника. К этому добавляется двойная основная камера по 12 Мп, функция беспроводной зарядки, а также возможность съемки в режиме Super Slow-mo.

Дарья Светозарова