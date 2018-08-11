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| | В Пекине открыли международные соревнования Robot Challenge с участием учеников программы РОБОНИКЕЛЬ

В Пекине открыли международные соревнования Robot Challenge с участием учеников программы РОБОНИКЕЛЬ

Сегодня, 07:12

В пятницу (10 августа) в Пекине торжественно открыли очередные международные соревнования Robot Challenge, датой завершения которых указано 12 августа. Впервые участие в этих престижных соревнованиях принимают ученики программы РОБОНИКЕЛЬ из российских городов Норильск и Заполярный.

 Ребятам из Норильска предстоит гонка по линии, представителям Заполярного — гонка по линии с препятствиями. Основными факторами оценки в отчетных номинациях выступают скорость прохождения дистанции и четкость следования линии.

Robot Challenge неформально называют чемпионатом Европы по робототехнике, хотя участие в нем традиционно принимают команды из стран Азии и Центральной Америки. Впервые соревнования были проведены в 2004 году, и с того момента участие в нем приняла 61 страна. Robot Challenge уникален тем, что в нем могут соперничать команды, которые различаются, как по возрасту, так и по уровню.



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