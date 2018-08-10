В 2019 году выйдет 100 млн смартфонов с подэкранными сканерами отпечатков пальцев

Такие гаджеты уже выпускают компании Meizu, Huawei и Xiaomi. Все они относят к флагманской категории.

Вскоре на мировом рынке появятся смартфоны со сканерами отпечатков пальцев, интегрированными в дисплей. В нынешнем году ожидается, что продажи экранных сенсоров достигнут 42 миллионов, а в следующем году: 100 миллионов. В таком случае технологию можно рассматривать как обычную не только для топ-моделей, но и бюджетных аппаратов. В этом году популярностью пользуются доступные по цене подэкранные оптические сканеры, но поставки ультразвуковых датчиков ныне находятся уже на более высоком уровне.

Ранее Huawei презентовала эксклюзивный смартфон Porsche Design Mate RS за 2000 долларов. Телефон обладает сканером отпечатков пальцев, опцией просмотра времени и уведомлений без его открытия и 10-ваттной беспроводной зарядкой.

Российский оператор МТС собирается продвигать в РФ смартфоны ASUS. Для этого компания запустит специальную акцию, в которой потребителям вернут часть денег, израсходованных на покупку. Материальные ресурсы отправят им на мобильные счета.

Никита Готский