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| | Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы

Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы

Сегодня, 17:15

В течение всего дня все только и делают, что смеются над дизайнерским решением Samsung по поводу их новой умной колонки.

Многие уже высказались по поводу колонки Galaxy Home, представленной публике в ходе вчерашней конференции. В отличие от ближайших конкурентов в лице Google, Apple и Amazon, которые также выпустили подобные продукты, колонка от Samsung оснащена тремя ножками. Именно они и стали камнем преткновения и поводом для многочисленных мемов и шуток в Сети.

Некоторым она напомнила турель из знаменитой игры Portal, другим переносной барбекю, третьим коровье вымя.

Нашлись также и те, кто отметил, что больше всего колонка от Samsung подходит для того, чтобы пить с нее кумыс. Один из пользователей написал, что больше всего она похожа на национальный якутский сосуд для хранения и потребления этого напитка – чорон. Типичной формой для него является кубок на одной или трёх ножках.

Стоит напомнить, что вчера состоялась презентация новой продукции от компании Samsung. Помимо упомянутой выше умной колонки с Bixby, представители бренда показали также новый флагманский смартфон Galaxy Note 9 и новые смарт - часы Galaxy Watch.


Николай Офицеров
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