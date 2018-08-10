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| | Предпочитают продавать: Обнаруженную неисправность iPhone предложили не чинить

Предпочитают продавать: Обнаруженную неисправность iPhone предложили не чинить

Сегодня, 17:00

В Сети жалующимся пользователям советуют приобрести себе телефон другого бренда.

В работе прошлых поколений iPhone, работающих под управлением последних версий iOS, продолжают одна за другой «всплывать» неисправности, которые доставляют пользователям дискомфорт.

В частности, речь идет об iPhone 6s с установленной на нем iOS 11.4. Пользователь рассказал о том, что у него очень плохо работает микрофон, а проявляется это так, что при звонке его плохо слышно и постоянно прерывается звук, но не исчезает полностью.

«Бывает видео снимаю, а звук сам по себе становится тише, а потом пропадает, а после вновь становится нормальным. Что это за лаги? Мне друзья сказали, что связано с iOS. Может из строя выходит сам микрофон», - написал пользователь и попросил помощи у прочих пользователей социальной сети.

Однако, юзеры оказались довольно однозначны в своих утверждениях, заявив, что действительно сталкивались с подобной проблемой, но сколько бы попыток решить ее не предпринимали – не помогало ничего, потому они предпочли продать свой iPhone. Тоже самое они посоветовали сделать и пожаловавшемуся мужчине.


Николай Офицеров
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