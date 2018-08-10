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| | Обновление iOS на iPhone 5s «вырубает» заднюю камеру и фонарь

Обновление iOS на iPhone 5s «вырубает» заднюю камеру и фонарь

Сегодня, 16:24

Об интересной особенности iOS 12 пользователи рассказали в соцсетях. Многие предполагают, что это баг бета-версии, который разработчики исправят уже в сентябре.

После выхода бета-версии iOS 12 владельцы iPhone начали жаловаться на некоторые ошибки ОС. Так недавно пользователи в соцсетях сообщили, что обновление операционной системы вызывает проблемы с воспроизведением: при просмотре видео и переключении треков не в «родных» приложениях происходит неясный щелчок. И если это не очень взволновало владельцев популярной техники, то недавно выявленный баг грозит «походом» к специалистам. В паблике в соцсети «Вконтакте» пользователь, пожелавший остаться неназванным, пожаловался, что обновление iOS на iPhone 5s «вырубает» заднюю камеру и фонарь. Аноним рассказал, что он обновил ОС на своем iPhone 5s до версии 12.0, и после этого перестали работать соответствующие функции. При этом «выбивает» информацию, что смартфон перегрелся, но на самом деле он охлажден.

Пользователи решили, что и данная проблема является багом бета-версии iOS 12, и предложили, что нужно было просто подождать выхода официальной.


Виктория Озерова
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