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| | Сервис Apple Pay заинтересовал более 252 млн пользователей по всему миру

Сервис Apple Pay заинтересовал более 252 млн пользователей по всему миру

Сегодня, 16:01

Сервис мобильных платежей Apple Pay пользуется огромным спросом по всему миру. Только в США юзеры относятся к системе более равнодушно.

85% пользователей, которых заинтересовал сервис Apple Pay, проживают в 24 государствах мира. Оставшаяся доля юзеров находится в США. Сведения распространяет сотрудник Loup Ventures Джин Мюнстер. 31% владелец смартфонов iPhone применяет сервис мобильных платежей, предложенный американской компанией Apple в 2014 году. В России Apple Pay поддерживают два кредитных учреждения: «Почт банк» и «Всероссийский банк развития регионов». Клиенты этих финансовых организаций могут подключить свою карту к сервису и приобретать товары в магазинах без денег.

По статистике, за последний год объем транзакций через Apple Pay увеличился на 200%. В Европе и Азии банки все активнее начинают поддерживать данную систему. Граждан США Apple Pay не заинтересовал. В Северной Америке он пользуется гораздо меньшим спросом, чем других регионах мира.


Домбровский Сергей
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