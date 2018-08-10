Asus выпустила бесшумный ноутбук, работающий до 14 часов автономно

Новинка E406MA не имеет кулера, а охлаждение происходит с помощью специальных тепловых трубок.

Компания Asus выпустила бесшумный ноутбук без кулера, работающий автономно до 14 часов подряд. Производитель заявляет, что устройство не будет перегреваться за счет охлаждения с помощью тонких тепловых трубок. Благодаря ним температура лэптопа не будет превышать 36 градусов по шкале Цельсия, которая соответствует нормальной температуре человеческого тела.

Также в распоряжении пользователей будет 14-дюймовый экран, оперативная память объемом 2 или 4 Гб, внутренняя память 32,64 или 128 Гб. В качестве заводской операционной системы используется либо Windows 10 S, либо Windows 10 Home. При весе 1,3 кг толщина лэптопа 17,6 мм. Кроме того, есть камера VGA, слот для microSD, два порта формата USB 3.1 и один HDMI 1.4.

Приобрести его можно в белом, сером или голубом цветовом решении только в канадских магазинах электронной техники за цену от 399 долларов.