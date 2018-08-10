«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Цитатами из Библии, Торы и Корана пугали сотрудников МВД за взятки Свитеры с пенисами единорога стали хитом в США Леди Гага и Брэдли Купер вместе позировали для обложки журнала Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone Похожа на маму: Кайли Дженнер показала подросшую дочь Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото
| | Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone

Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone

Сегодня, 14:42

Пользователи недоумевают, почему купленный недавно смартфон iPhone 6 уже через месяц буквально раскаляется.

В социальной сети девушка рассказала о том, что купила себе упомянутый телефон менее месяца тому назад и с недавних пор стала замечать, что ее девайс аномально перегревается даже когда сталкивается с рядовыми задачами.

«Во время использования социальных сетей, просмотра страниц или даже просто фотографий из фотопленки он буквально раскаляется. Это вообще нормально? Wi-Fi включен постоянно, может из-за этого. Во время зарядки не нагревается, все в порядке. Телефон работает вообще в порядке, но с чем связано нагревание не понимаю», - заявила девушка.

Нашлись, конечно же, те, кто заявил, что Apple, хоть раньше и попалась на горячем, но останавливаться не планирует, а потому продолжает сознательно замедлять работу прошлых поколений iPhone. Данные неполадки системы и вызывают перегревы телефона. В Сети по этому поводу разгорелся едва ли не скандал.

Некоторые пользователи проблему увидели в том, что топовая iOS уже довольно проблематично взаимодействует с iPhone прошлых поколений, в частности, моделью iPhone 6. Другие уверены, что девушке следует обратиться в сервисный центр, ведь, вероятнее всего, проблема со шлейфами, которые следует проверить опытному мастеру.


Николай Офицеров
Новости по теме
Logitech и Apple выпустили беспроводную подставку-зарядку для iPhone
Logitech и Apple выпустили беспроводную подставку-зарядку для iPhone

 Подставка-зарядка позволяет подпитывать смартфон в горизонтальном и вертикальном положениях. Делать это можно во время просмотра фильма на гаджете.

Смартфон UMIDIGI A1 Pro превзошел iPhone X по быстрой зарядке
Смартфон UMIDIGI A1 Pro превзошел iPhone X по быстрой зарядке

Во время тестирования функции быстрой зарядки смартфон UMIDIGI A1 Pro показал лучший результат, чем флагман компании Apple - iPhone X. Эксперимент снимался на…

IPhone прожег руку американке во сне
IPhone прожег руку американке во сне

«Яблочный» гаджет загорелся ночью, когда девушка спала. Перегревшийся от зарядки смартфон чуть не стал причиной пожара в доме.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости