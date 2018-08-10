Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone

Пользователи недоумевают, почему купленный недавно смартфон iPhone 6 уже через месяц буквально раскаляется.

В социальной сети девушка рассказала о том, что купила себе упомянутый телефон менее месяца тому назад и с недавних пор стала замечать, что ее девайс аномально перегревается даже когда сталкивается с рядовыми задачами.

«Во время использования социальных сетей, просмотра страниц или даже просто фотографий из фотопленки он буквально раскаляется. Это вообще нормально? Wi-Fi включен постоянно, может из-за этого. Во время зарядки не нагревается, все в порядке. Телефон работает вообще в порядке, но с чем связано нагревание не понимаю», - заявила девушка.

Нашлись, конечно же, те, кто заявил, что Apple, хоть раньше и попалась на горячем, но останавливаться не планирует, а потому продолжает сознательно замедлять работу прошлых поколений iPhone. Данные неполадки системы и вызывают перегревы телефона. В Сети по этому поводу разгорелся едва ли не скандал.

Некоторые пользователи проблему увидели в том, что топовая iOS уже довольно проблематично взаимодействует с iPhone прошлых поколений, в частности, моделью iPhone 6. Другие уверены, что девушке следует обратиться в сервисный центр, ведь, вероятнее всего, проблема со шлейфами, которые следует проверить опытному мастеру.

Николай Офицеров