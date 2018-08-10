Аналитики признались, что Microsoft помог Apple заработать триллион долларов

Когда Билл Гейтс купил акции Apple на 150 миллионов долларов, он тем самым помог «выплыть» терпящей бедствие компании-конкуренту.

Аналитики признались, что в 1997 году руководители компаний изменили ход истории. Когда капитализация Apple достигла рекордной отметки в триллион долларов. Тогда компания переживала тяжелые времена и Стив Джобс не мог управлять ею. Один из крупнейших электронных гигантов занимался выпуском различной галантереи и нёс тяжелейшие убытки. Когда Джобс вернул себе управление компанией, он сделал очень неординарный шаг.

Всем были известны сложные отношения Apple и Microsoft. Фирмы постоянно судились, обвиняя друг друга в воровстве технологий. Но, в 1997 году Стив Джобс неожиданно заявил, что их партнёром стал Билл Гейтс, который покупает их акции на 150 миллионов. Владелец яблочной компании всегда утверждал, что без Гейтса им не удалось выйти из кризиса, заработать много денег и стать лидером в своей отрасли.

Дмитрий Брокгауз