«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Цитатами из Библии, Торы и Корана пугали сотрудников МВД за взятки Свитеры с пенисами единорога стали хитом в США Леди Гага и Брэдли Купер вместе позировали для обложки журнала Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone Похожа на маму: Кайли Дженнер показала подросшую дочь Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото
| | Аналитики признались, что Microsoft помог Apple заработать триллион долларов

Аналитики признались, что Microsoft помог Apple заработать триллион долларов

Сегодня, 14:24

Когда Билл Гейтс купил акции Apple на 150 миллионов долларов, он тем самым помог «выплыть» терпящей бедствие компании-конкуренту.

Аналитики признались, что в 1997 году руководители компаний изменили ход истории. Когда капитализация Apple достигла рекордной отметки в триллион долларов. Тогда компания переживала тяжелые времена и Стив Джобс не мог управлять ею. Один из крупнейших электронных гигантов занимался выпуском различной галантереи и нёс тяжелейшие убытки. Когда Джобс вернул себе управление компанией, он сделал очень неординарный шаг.

Всем были известны сложные отношения Apple и Microsoft. Фирмы постоянно судились, обвиняя друг друга в воровстве технологий. Но, в 1997 году Стив Джобс неожиданно заявил, что их партнёром стал Билл Гейтс, который покупает их акции на 150 миллионов. Владелец яблочной компании всегда утверждал, что без Гейтса им не удалось выйти из кризиса, заработать много денег и стать лидером в своей отрасли.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
«Триллионная ошибка»: Компанию Apple уличили в масштабном обмане
«Триллионная ошибка»: Компанию Apple уличили в масштабном обмане

Руководство компании заявило, что акции корпорации выросли настолько, что преодолели триллион долларов. Однако это оказалось ложью.

Билл Гейтс считает Apple «удивительной компанией»
Билл Гейтс считает Apple «удивительной компанией»

 Отношения Билла Гейтса и Стива Джобса не всегда были безоблачными, но несмотря на это, основатель Microsoft считает Apple «удивительной компанией» и самой…

Эксперты напомнили, из-за каких уловок Apple стала стоить триллион долларов
Эксперты напомнили, из-за каких уловок Apple стала стоить триллион долларов

Недавно экономические эксперты заявили о небывалом, хотя и прогнозируемом росте капитализации Apple. Теперь компания стоит триллион долларов, но достичь этого…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости