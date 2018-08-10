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| | Эксперты сравнили iPhone X и Samsung Galaxy Note 9

Эксперты сравнили iPhone X и Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 13:47

Цена этих мобильных устройств достигает 1000 долларов, но данные смартфоны имеют существенные функциональные отличия.

Эксперты сравнили возможности передовых гаджетов iPhone X и Samsung Galaxy Note 9, выявляя их положительные и отрицательные стороны. Специалисты сразу же обратили внимание на диагональ экранов. Samsung Galaxy Note 9 оснащен дисплеем размером 6,4 дюйма, а iPhone X всего 5,8. По этому показателю аппарат южнокорейской компании больше подойдет любителям смотреть видео на немаленьких экранах. Эти отличия не влияют на работу смартфона, здесь каждый выбирает на свое усмотрение подходящий гаджет.

iPhone X обладает знаменитой «монобровью», а у Galaxy Note 9 ее нет, зато в его комплектацию входит стилус S-Pen. Чипсеты флагманов по производительности практически не отличаются. Эксперты сошлись во мнении на том, что iPhone X и Samsung Galaxy Note 9 великолепно функционируют. Пользователи выбирают из этих гаджетов более удобный для себя исходя из собственных предпочтений.


Домбровский Сергей
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