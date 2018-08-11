В Сети появилась информация о характеристиках смартфона Sony Xperia XZ3

Официальная презентация гаджета состоится на форуме IFA 2018, а пока в интернете имеется перечень вероятных параметров аппарата японского производства.

Судя по всему, разработчики вместили в смартфон Sony Xperia XZ3 процессор Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Емкость оперативной и собственной памяти составляет 6 и 64/128 Гб соответственно. Также имеется вероятность, что модель выйдет с основной камерой на 48 Мп, сообщаются и другие варианты 19 и 12 Мп. Размер экрана составляет 5,7 дюймов с разрешением Full HD. Фронтальная камера порадует 13-МП фотографиями. Объем аккумулятора составляет 3240 мАч, иные характеристики Sony Xperia XZ3 модуль NFC, 2 сим-карты, операционная система Android 8.1 Oreo и порт USB Type-C.

Ранее стало известно об открытии Sony многоэтажного парка в Токио. Там располагаются также магазины и свободные площадки, построен новый корпус на месте бывшего помещения компании, которое использовалось в рамках демонстрационных залов.

Никита Готский