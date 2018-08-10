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| | Это фиаско: Samsung Galaxy Note 9 шокирующе разочаровал пользователей

Это фиаско: Samsung Galaxy Note 9 шокирующе разочаровал пользователей

Сегодня, 13:34

Помимо непомерной цены в 80 тысяч рублей, любителей гаджетов от Samsung шокировали ещё несколько нюансов, которые касаются дизайна и работы изделия.

После презентации смартфона 9 августа, фанаты не могут прийти в себя от недоумения. Их удивило: за что нужно платить такие большие деньги. Дороже был только прошлогодний iPhone X, который всё же превосходит по показателям Samsung Galaxy Note 9. Линейка Galaxy Note всегда выделялась своими размерами. Но современный тренд требует, чтобы гаджет был с диагональю не более 6 дюймов, а у Galaxy Note 9 целых 6,4 дюйма.

Пользователей также разочаровал 8-ядерный процессор изделия Snapdragon 845, который уже хорошо знаком по предыдущей модели. Дизайн гаджета вопросов не вызывал, он просто не понравился. Фанаты Samsung всё же надеялись, что операционная система будет соответствовать ценнику и они увидят не приевшийся Android Oreo, а новую операционную систему.


Дмитрий Брокгауз
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