Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном На Кипре умерла туристка из России Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании
| | Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото

Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото

Сегодня, 12:51

Теперь проблема с размытыми кадрами или так называемым «заваленным горизонтом» уйдет в прошлое, потому как новинка от корейцев имеет встроенные алгоритмы во избежание этого.

Samsung вчера представил свой новый флагманский телефон Galaxy Note 9, который, по заверениям самой компании, стал самым мощным из всех, что выпускала компания. Конечно, это отразилось также и на цене девайса, которая также стала самой высокой среди всех смартфонов, что выпускали Samsung.

Развитие смартфонов от Samsung, по всей видимости, идет вокруг камеры, потому как именно этот аспект телефона корейцы пытаются сделать едва ли не идеальным. Новый Galaxy Note 9, к примеру, и вовсе будет спасать пользователя от неудачных фотографий, предупреждая, что он сделал не самый лучший снимок, в случае если он «замылен», засвечен или что-либо в этом роде.

Данная инновация – одна из нескольких новых возможностей, которые усовершенствовали Samsung во взаимодействии элементов искусственного интеллекта и камеры. Аналитики убеждены, что в вопросах камеры Samsung со своим Galaxy Note 9 действительно могут стать лидерами и, вероятнее всего, потеснят Huawei и Apple.

Китайские инженеры, в частности, также потратили массу ресурсов на то, чтобы поставить свои смартфоны на рельсы «самообучения» и подстраивания под пользователя. Samsung Galaxy Note 9 в продажу поступит 24 августа. Самая прокаченная версия с 512 Гб постоянного хранилища обойдется желающим почти в 1500 долларов.


Николай Офицеров
Новости по теме
Samsung Galaxy Note 8 подешевел в России на 25 тысяч рублей
Samsung Galaxy Note 8 подешевел в России на 25 тысяч рублей

Уже давно вышедший в продажу телефон Samsung Galaxy Note 8 невероятно подешевел в РФ на сегодняшний день – от изначальной цены в 70 000 рублей отнялось 25…

Компания LG выпустит смартфон, который превзойдет Samsung Galaxy Note 9
Компания LG выпустит смартфон, который превзойдет Samsung Galaxy Note 9

Сегодня в Южной Корее сообщили о скором выходе смартфона под названием LG Q Note. По мнению экспертов, новинка превзойдет Samsung Galaxy Note 9.

За покупку Galaxy Note 8, S8 и S8+ Samsung дарит беспроводное зарядное устройство
За покупку Galaxy Note 8, S8 и S8+ Samsung дарит беспроводное зарядное устройство

Компания Samsung объявила о начале новой акции. По ее условиям в качестве подарка за приобретение Galaxy Note 8, S8 и S8+ покупатель получит беспроводную…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости