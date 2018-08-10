Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото

Теперь проблема с размытыми кадрами или так называемым «заваленным горизонтом» уйдет в прошлое, потому как новинка от корейцев имеет встроенные алгоритмы во избежание этого.

Samsung вчера представил свой новый флагманский телефон Galaxy Note 9, который, по заверениям самой компании, стал самым мощным из всех, что выпускала компания. Конечно, это отразилось также и на цене девайса, которая также стала самой высокой среди всех смартфонов, что выпускали Samsung.

Развитие смартфонов от Samsung, по всей видимости, идет вокруг камеры, потому как именно этот аспект телефона корейцы пытаются сделать едва ли не идеальным. Новый Galaxy Note 9, к примеру, и вовсе будет спасать пользователя от неудачных фотографий, предупреждая, что он сделал не самый лучший снимок, в случае если он «замылен», засвечен или что-либо в этом роде.

Данная инновация – одна из нескольких новых возможностей, которые усовершенствовали Samsung во взаимодействии элементов искусственного интеллекта и камеры. Аналитики убеждены, что в вопросах камеры Samsung со своим Galaxy Note 9 действительно могут стать лидерами и, вероятнее всего, потеснят Huawei и Apple.

Китайские инженеры, в частности, также потратили массу ресурсов на то, чтобы поставить свои смартфоны на рельсы «самообучения» и подстраивания под пользователя. Samsung Galaxy Note 9 в продажу поступит 24 августа. Самая прокаченная версия с 512 Гб постоянного хранилища обойдется желающим почти в 1500 долларов.

Николай Офицеров