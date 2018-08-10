Компания Apple вернула себе экс-инженера Tesla

Инженер Даг Филд вернется в Apple. Ранее он работал на компанию Tesla, где занимал пост старшего вице-президента.

В мае Филд ушёл в отпуск и не хотел возвращаться на работу. После этого оказалось, что инженер будет снова работать в Apple, откуда 5 лет назад он ушёл для работы в компанию Tesla. Филд будет снова работать с Бобом Мэнсфилдом. Вместе они планируют работать над программой Project Titan - система самоуправления для автомобилей.

В Tesla Филд был одним из ключевых личностей. Благодаря ему сделано упрощение модельной конструкции Model 3, а также снижены затраты на детали для сборки машины, как и цена самой машины. Филд и Мэнсфилд уже работали ранее вместе над созданием компьютеров Apple Mac.

В июле полиция США задержала бывшего инженера Apple Сяолана Чжана, его обвинили в краже технологии по самоуправлению машин.