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| | Камера Sony Xperia XZ2 Premium теперь снимает лучше iPhone X

Камера Sony Xperia XZ2 Premium теперь снимает лучше iPhone X

Сегодня, 12:10

Как и обещали разработчики, после обновления программного обеспечения, камера смартфона стала одной из лучших в мире.

Помимо усовершенствования параметров безопасности изделия, обновленное ПО улучшило и упростило манипуляции с камерой телефона. Изменённый интерфейс подскажет владельцу гаджета о местонахождении функциональных кнопок, на поиск которых ранее приходилось тратить значительное количество времени. К услугам пользователя для съёмки теперь добавлен эффект «боке», который позволит более чётко выделить главный объект на фотографии. Качество снимка также улучшит обновлённый монохромный режим.

Владельцы Sony Xperia XZ2 Premium из США, Японии и Китая первыми получат обновления для гаджета. Со временем это будет доступно для всех пользователей в мире. Владельцы Sony Xperia XZ2 Premium уверяют, что после обновления смартфон снимает качественнее даже iPhone X.


Дмитрий Брокгауз
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