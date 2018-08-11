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| | Необычный смартфон с миниатюрным дисплеем получит 3 ГБ ОЗУ

Необычный смартфон с миниатюрным дисплеем получит 3 ГБ ОЗУ

Сегодня, 01:30

Первый после возвращения бренда Palm смартфон удивляет экспертов своим необычным видом. Он получит миниатюрный экран и 3 ГБ ОЗУ.

Наиболее странными в Palm Pepito специалистам кажутся небольшие размеры его экрана и емкость питающей батареи на 800 мАч. Для современных гаджетов эти характеристики выглядят более чем скромными, ведь речь идет о смартфоне, а не об обыкновенном телефоне. В существующей действительности Palm Pepito смотрится убого по сравнению с теми аппаратами, которые предлагают другие производители. Сейчас непонятно на какую категорию покупателей рассчитывают создатели этого мобильного устройства.

Palm Pepito оснастят чипсетом Snapdragon 435, ОЗУ объемом 3 ГБ и встроенной памятью емкостью 32 ГБ. Смартфон функционирует на базе ОС Android 8.1. Одной из наибольших странностей смартфона называют отсутствие разъема для наушников. Эксперты предполагают, что получили недостоверные данные относительно технических характеристик новинки. В противном случае сложно предположить для кого это устройство предназначено.


Домбровский Сергей
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