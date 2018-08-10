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| | Sony выпустит лимитированную прозрачную PS4 Pro в честь 525 млн проданных консолей

Sony выпустит лимитированную прозрачную PS4 Pro в честь 525 млн проданных консолей

Сегодня, 10:40

Японская компания выпустила в честь знакового для себя события ролик с исторической хронологией, а также приставку.

 

Игровые консоли Sony начала продавать 24 года тому назад. На данный момент число продаж перевалило за отметку в 525 миллионов проданных единиц. В компании отпраздновать это дело (и заодно заработать на нем) решили, выпустив лимитированную полупрозрачную PS4 Pro синего цвета с нестандартной золотой окантовкой.

 

Каждая из приставок будет пронумерована. В общей сложности японцы выпустят 50 тысяч штук лимитированных консолей. Стоимость консоли достигнет 500 долларов. По какой цене устройство будет продаваться на российском рынке пока не сообщается, однако вполне вероятно, что из-за высокого ажиотажа приставки вовсе не доберутся до отечественной розницы.

В комплекте с консолью будет поставляться жесктий диск на 2 Тб. Помимо этого, в коробке счастливые обладатели смогут обнаружить стойку для вертикальной установки консоли, веб-камера для PlayStation, а также гарнитуру и собственно геймпад – DualShock 4. Выполнено все перечисленное будет в едином цвете. Желающие также смогут отдельно докупить аксессуары (гарнитура и геймпад) в праздничной расцветке и прозрачном «теле».


Николай Офицеров
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