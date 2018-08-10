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| | Samsung представила «умные» часы под новой маркой Galaxy Watch

Samsung представила «умные» часы под новой маркой Galaxy Watch

Сегодня, 10:22

Не только новым флагманским смартфоном Galaxy Note 9 решили запомниться представители южнокорейского бренда на вчерашней презентации.

 

Также Samsung решили покорить публику «умными» часами под новой маркой Galaxy Watch. Данное устройство оснащается поддержкой связи 3G/LTE и сможет заряжаться по беспроводному типу. Представлены были две модели: серебристая версия с циферблатом на 46 мм, а также более компактный вариант на 42 мм в золотистом и черном исполнении. Компания отказалась от своей старой марки Gear и вместо этого напрямую связывает часы с серией смартфонов и планшетов Galaxy. Такой ребрендинг понятен и вполне логичен.

Galaxy Watch ожидается на рынке США 24 августа, а в Корее они появятся неделей позднее. В других странах часы выйдут 14 сентября. Версия Galaxy Watch Bluetooth 42 мм американцам обойдется в 330 долларов, тогда как вариант на 46 мм будет стоить 350 долларов. Версии с поддержкой LTE будут распространяться через операторов AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile ближе к концу года, но цены пока называть не торопятся.

Спортивная составляющая часов от Samsung отошла заметно на задний план. На этот раз видно, что Samsung решила сделать Galaxy Watch более универсальным продуктом. Они определённо рассчитаны на то, чтобы заменять наручные часы, а также предлагать функции отслеживания активности и другие возможности.


Николай Офицеров
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