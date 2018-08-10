Apple предложила использовать вместо паспортов iPhone

Вскоре смартфон может заменить все документы.

Информационное агентство Apple Insider заявило о том, что «яблочная» корпорация предложила использовать вместо паспортов фирменные гаджеты iPhone. Свои намерения компания проявила, подав в бюро по патентам и товарным знакам заявку на регистрацию технологии, в которой смартфон может идентифицировать личность своего владельца. Специалисты предполагают, что все паспортные данные будут передаваться путём радиочастотной идентификации в зашифрованном виде. Если такая технология обретёт популярность, владельцы iPhone смогут забыть о ношении удостоверений личности, довольствуясь лишь электронным устройством.

Предполагается, что идентификация пользователя будет задействовать его биометрические данные, включая уникальный скан лица, отпечаток пальца и другую информацию, подтверждающую личность владельца гаджета. Однако, подача заявки на патент не означает, что данную технологию введут уже в ближайшем будущем.

Александр Вест