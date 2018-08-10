Ошибка обновления: Игры для взрослых пропали из поиска Steam

Страницы проектов с откровенным контентом теперь доступны только по прямым ссылкам.

Создатель игры для взрослых Boobs Saga пожаловался, что игры для взрослых пропали из поиска Steam. Он уточнил, что Steam начал работать с ошибками после выхода нового обновления. Ранее разработчики презентовали апдейт для настроек предпочтений, который и сделал не доступными в поиске игры с откровенным контентом. Следует отметить, что все они работают, но теперь только по прямым ссылкам.

Когда ошибка обновления будет исправлена, неизвестно. В Steam пока никак не отреагировали на жалобу создателя Boobs Saga, но рассказали о новом проекте – хорроре про советскую эпоху. Black Rat Studio анонсировала выход игры Uventa на движке Unreal Engine. Бродилка будет идти от первого лица, а главным героем станет ночной сторож. Чтобы пройти игру, нужно будет «докопаться до истины», хранящейся в «призраке ушедшей советской эпохи». Главными особенностями хоррора названы история, основанная на реальных событиях, психологический ужас и непредсказуемый финал.

Виктория Озерова