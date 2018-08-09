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| | Blizzard презентует новую версию игры Diablo в этом году

Blizzard презентует новую версию игры Diablo в этом году

Сегодня, 18:00

Менеджер по работе с общественностью компании Blizzard Брэнди Кэмел рассказала о текущих работах и будущем вселенной Diablo.

 

На данный момент организация занимается реализацией двух серьезных проектов. Одни из них Blizzard презентует уже в этом году. Студия активно занимается созданием новой версии популярной игры. Программисты разрабатывают сразу несколько проектов. Каждый из них находится на разной стадии реализации. Некоторые работы займут много времени и сейчас еще далеки от завершения. Скорее всего сотрудники Blizzard дают понять, что выхода Diablo 4 ждать придется долго.

Один из проектов студия покажет уже в этом году. Эксперты убеждены, это произойдет на выставке Blizzcon 2018. Фестиваль состоится 2-3 ноября в Анахайме в американском штате Калифорния. В этом году собираются выпустить новеллу из четырех серий по Diablo. В ней расскажут об истинном происхождении человечества.


Домбровский Сергей
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