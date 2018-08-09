Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы

Валентин Петухов, более известный в народе как Wylsacom, шокирован уголовными делами за сохранённые картинки «ВКонтакте» и осудил действия «полиции мемов».

Популярный техноблогер и автор одноимённого YouTube-канала Wylsacom решил поддержать своих коллег по цеху. Вместе с Агнией Огонёк и Ильёй Варламовым Валентин Петухов осудил действия «полиции мемов». Блогеру непонятно, почему в светском государстве существует статья об оскорблении чувств верующих, а невинных людей сажают в тюрьму за сохранённые картинки в социальной сети «ВКонтакте».

Блогер назвал статьи 282 и 148 УК РФ максимально размытыми. По словам Петухова, любого гражданина России можно привлечь к ответственности. «Был бы человек – статья найдётся», - вспомнил известное выражение блогер и призвал перестать сажать людей за мемы. Своё негодование в Сети блогер решил высказать из-за ситуации в Барнауле, где за последний месяц вскрылось 3 уголовных дела за «мемасики». Сами пострадавшие утверждают, что картинки повеселили даже полицейских, а преследуют их за оппозиционную деятельность.

По мнению комментаторов, даже удаление собственной страницы из социальной сети «ВКонтакте» не спасёт от преследования. Недавно вступивший в силу «пакет Яровой» позволит спецслужбам посмотреть все действия пользователя с момента создания аккаунта.

Яна Белова