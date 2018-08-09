Xiaomi прекратит производство смартфонов

Этим займётся отдельное подразделение под новым брендом.

В издании Financial Express появилась информация о том, что китайская компания Xiaomi вскоре прекратит производство смартфонов. В ближайшем будущем мобильные устройства лишатся знаменитого имени, так как новые смартфоны будут производиться под брендом Pocophone для мирового рынка, а название Poco будет использоваться для индийского рынка. Также на корпусах новых смартфонов не будет фирменного логотипа Xiaomi, однако, компания всё так же будет иметь полный контроль над созданием новой мобильной продукции. Первым устройством, выпущенным под брендом Pocophone, станет смартфон модели F1, оборудованный системой жидкостного охлаждения.

Отметим, наиболее ожидаемый смартфон компании Mi 8, в котором установлена двойная основная камера и практически безграничный безрамочный дисплей с вырезом в верхней части, появился на российских прилавках Стартовая цена на девайс составила 29,9 тысячи рублей.

Александр Вест