Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов

Все желающие могут стать частью бета-тестирования новой версии Chrome для Android. Обновление Chrome 69 в основном коснутся воспроизведения видео.

Совсем недавно вышла стабильная версия Chrome 68, поэтому пользователям придётся подождать следующего обновления. Google собирается оптимизировать браузер Chrome для безрамочных смартфонов, сделанных в стиле iPhone X. Ранее верхняя полоса никак не использовалась, что уменьшало рабочую поверхность. Теперь браузер будет учитывать вырезы на экране и подстраивать панель быстрого доступа под них.

Chrome 69 также усилит производительность медиаплеера Android Go, предназначенного для урезанной версии ОС на более дешёвых устройствах. Теперь пользователям таких смартфонов будут доступны другие форматы аудио- и видеофайлов. Ещё одна новая функция – улучшенный менеджер загрузок с кнопкой поиска и параметрами сортировки.

Chrome 69 будет доступен уже в сентябре, если Google не потребуется добавить серьёзные доработки. Также браузер перестанет отмечать HTTPS-сайты как «безопасные». Ожидается, что для десктопных версий на Windows, macOS, Linux и Chrome OS будет доступна функция «картинка-в-картинке». Пользователи смогут открывать видео в отдельном окне параллельно с просмотром других веб-страниц.

Яна Белова