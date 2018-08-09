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| | iPhone не в тренде: Роскачество обнародовала топ-6 смартфонов для селфи

iPhone не в тренде: Роскачество обнародовала топ-6 смартфонов для селфи

Сегодня, 13:52

Лидером рейтинга стал HTC Desire Eye, но и он получил от специалистов всего 4 балла из 5 возможных.

 

Специалисты Роскачества совместно с экспертами ICRT провели исследование, чтобы выявить лучший смартфон для селфи среди уже вышедших, и обнародовали топ-6 гаджетов. Все устройства эксперты оценивали по 5-балльной шкале. На первом месте с результатом в 4 балла оказался HTC Desire Eye. Специалисты отметили в нем вспышку, автофокус, масштабирование, но нашли и цифровой шум по краям снимков. Второе место с 3,5 баллов занял HTC U11. Его плюсы: вспышка, зеркальные изображения, яркость и детализированность фото, а минус – появление шумов при отсутствии света. iPhone оказался не в тренде и занял всего лишь третью позицию. Специалисты отметили iPhone 8 и iPhone 8 Plus, у которых отметили хорошую резкость и вспышку, но при этом темноватось фото. Все остальные гаджеты также получили по 3,5 балла: iPhone X, Nokia 8 и Sony Xperia XA1 Ultra заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

 

Пока iPhone теряет свои позиции, их укрепляют карманные селфи-дроны от AirSelfie. Недавно стартап выпустил вторую версию гаджета, в которой разрешение камеры повысилось до 12 Мп, объем памяти – до 16 Гб, а время полета – до 5 минут. При этом стоимость AirSelfie 2 упала до 199 долларов.


Виктория Озерова
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