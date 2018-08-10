В России продают iPhone X с золотым вращающимся вентилем ко Дню Нефтяника.

На задней крышке выгравирован лозунг «Вашим санкциям ТРУБА»

В России уже никого не удивишь уникальными версиями флагманских смартфонов с кусочками настоящих метеоритов и лунной породы, поэтому специалисты Caviar разработали эксклюзивную версию iPhone X, добавив на его заднюю панель вращающийся вентиль из чистого золота. Данный гаджет был создан ко Дню Нефтяника, а на задней крышке флагмана выгравированы не только нефтедобывающие вышки, но и лозунг «Вашим санкциям ТРУБА». В качестве символа, означающего «чёрное золото», которое добывают сотрудники нефтяной промышленности, на крышке смартфона изображена чёрная капля нефти. Корпус iPhone X покрыт настоящим золотом, из-за чего стартовая цена на эксклюзивную версию флагмана начинается от 237 тысяч рублей.

Заметим, популярный американский техно-блогер Маркес Браунли опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик, в котором показал концептуальные модели трёх новых iPhone, которые вскоре должны быть представлены компанией Apple. Напомним, ранее в Сеть утекли некоторые подробности новых моделей «яблочных» смартфонов, согласно которым, все три устройства получать разогнанный процессор A12, безрамочные дисплеи и функцию распознавания лиц.

Александр Вест