Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

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Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

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| | В России продают iPhone X с золотым вращающимся вентилем ко Дню Нефтяника.

В России продают iPhone X с золотым вращающимся вентилем ко Дню Нефтяника.

Сегодня, 02:30

На задней крышке выгравирован лозунг «Вашим санкциям ТРУБА»

В России уже никого не удивишь уникальными версиями флагманских смартфонов с кусочками настоящих метеоритов и лунной породы, поэтому специалисты Caviar разработали эксклюзивную версию iPhone X, добавив на его заднюю панель вращающийся вентиль из чистого золота. Данный гаджет был создан ко Дню Нефтяника, а на задней крышке флагмана выгравированы не только нефтедобывающие вышки, но и лозунг «Вашим санкциям ТРУБА». В качестве символа, означающего «чёрное золото», которое добывают сотрудники нефтяной промышленности, на крышке смартфона изображена чёрная капля нефти. Корпус iPhone X покрыт настоящим золотом, из-за чего стартовая цена на эксклюзивную версию флагмана начинается от 237 тысяч рублей.

Заметим, популярный американский техно-блогер Маркес Браунли опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик, в котором показал концептуальные модели трёх новых iPhone, которые вскоре должны быть представлены компанией Apple. Напомним, ранее в Сеть утекли некоторые подробности новых моделей «яблочных» смартфонов, согласно которым, все три устройства получать разогнанный процессор A12, безрамочные дисплеи и функцию распознавания лиц.


Александр Вест
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