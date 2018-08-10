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| | Китайские инженеры создали свою Sony PlayStation 4 Pro

Китайские инженеры создали свою Sony PlayStation 4 Pro

Сегодня, 01:30

Китайские инженеры разрабатывают новую игровую консоль под названием Sony PlayStation 4 Pro. Данная китайская новинка может оказаться даже лучше, чем японская Sony PlayStation 4 Pro. Стоимость будет составлять около 15 000 рублей. Новая игровая консоль получит в запас 8 Гб видеопамяти, с пропускной способностью GDDR5, процессор будет мощнее на 25% чем у оригинала Sony PlayStation 4 Pro.

Новейшая технология Ryzen будет использоваться в архитектуре процессора. Приставка будет выпускаться под именем Subor. Операционная система будет создана на базе Unix. В продажу консоль выйдет в сентябре этого года. Китайские разработчики уже работают над создание игр для новой приставки.

В ответ китайцам японская компания Sony хочет представить новое поколении приставки Sony PlayStation, 5 поколения. Дата выхода продукта на рынок запланирована на 2020 год. Проблема лиш в том что для новой консоли не будут продаваться диски с играми, пользователи должны будут качать их самостоятельно через интернет с интернет-магазина PC Store.


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