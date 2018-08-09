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| | Эксперты назвали технологии, которые изменят жизнь землян уже через 5 лет

Эксперты назвали технологии, которые изменят жизнь землян уже через 5 лет

Сегодня, 13:14

Технический прогресс подарит людям новые возможности.

После детального анализа потенциала некоторых научных разработок эксперты назвали те технологии, которые навсегда изменят жизнь землян в ближайшие 5 лет. Одним из наиболее прорывных систем доступа к Сети в данный момент считается Li-Fi. Данная сеть позволяет передавать информацию в световом спектре, а не в радиочастотном, что поможет увеличить пропускную способность и скорость доступа к интернету. Не менее перспективной считается графен, с помощью которого учёные способны создавать невероятно прочные и тонкие материалы, обладающие прозрачностью и гибкостью. Уже через пять лет почти у каждого может появиться гибкий смартфон, над созданием которого упорно трудятся гиганты мобильной индустрии.

Кроме того, в ближайшем будущем технические эксперты должны усовершенствовать технологию голограммы, сделав её более доступной и функциональной. Многие пользователи до сих пор жалуются на малые объёмы аккумуляторов в гаджетах, однако, в скором времени эта проблема может быть решена внедрением технологий, преобразующих кинетическую энергию тела в электрический заряд для смартфонов, сделав их зарядку попросту не нужной. Эксперты отметили немалую роль квантовых вычислений, которые стали возможны с появлением суперкомпьютеров, что позволит учёным углубиться в познание окружающего мира. Добавим, что 3D-печать, генная инженерия, а также беспилотные автомобили являются неотъемлемыми атрибутами будущего для человечества, по мнению многих авторитетных специалистов.


Александр Вест
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