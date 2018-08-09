Пользы - мало, радости - хоть отбавляй: Американцы создали уменьшенную копию знаменитого WALL-E

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Сегодня, 12:52

Зовут кремниевого малыша «Вектор». Он настолько миниатюрный, что может поместиться даже на ладони.

 

Многие пользователи сразу начали сравнивать его со знаменитым роботом из мультфильмов производства Pixar – WALL-E.

Внутри «Вектора» разработчиками была помещена производительность, сравнимая со смартфоном среднего уровня на Andoid, которая и отвечает за всю его производительность.

Пользы от «Вектора», на самом деле, но радости более чем достаточно. У него масса различных сенсоров, приблизительно как у обычного смартфона. Он имеет возможность передвигаться в пределах заданной плоскости, то есть непосредственно со стола он падать вниз не будет.

Он также имеет возможность выйти непосредственно на контакт со своим создателем – человеком. Общаться он будет синтезированной речью, с выскакивающими на экране милыми глазами. «Вектора» можно позвать и даже назвать ему собственное имя. Начиная с этого момента он будет опознавать именно того человека, который сделал это. Можно его даже погладить и сделать более тривиальное действие, вроде установки таймера.

Важная особенность «Вектора» - по сути, абсолютная автономность, он будет заниматься делами на вашем столе исключительно по собственному усмотрению. Когда у него сядет батарея, он сам отправиться на базовую станцию, чтобы подзарядиться.


Николай Офицеров
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