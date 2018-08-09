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| | «Умные» весы для ванной Vodool продают за сущие копейки

«Умные» весы для ванной Vodool продают за сущие копейки

Сегодня, 12:34

Устройство поразит любого гика своим функционалом.

Проанализировав рыночные цены на всевозможную технику, специалисты поспешили сообщить, что в данный момент «умные» напольные весы для ванной от Vodool продают за сущие копейки. Компания предлагает приобрести уникальный гаджет Vodool HUTbIT менее чем за 20 долларов. За столь скромную цену весы можно заказать в интернет-магазине Amazon. Что касается возможностей данного устройства, оно способно подсчитывать и демонстрировать 13 различных показателей, в числе которых процентное содержание жира в организме, вес, количество подкожных жировых отложений, масса мышц, содержание в теле протеина, индекс массы тела и многое другое.

Кроме того, Vodool HUTbIT умеет взвешивать людей с массой тела до 180 килограммов, а компактные размеры корпуса (27х27 см) позволят разместить гаджет в любом укромном уголке ванной комнаты. Также устройство поддерживает связку со смартфонами, на которых можно установить специальное приложение, регистрирующее все вышеперечисленные физические показатели человека.


Александр Вест
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