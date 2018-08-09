«Умную» настольную лампу научили включаться по Wi-Fi

Устройство работает в связке с виртуальными ассистентами.

Специалисты компании Syska LED сумели научить «умную» настольную лампу включаться и выключаться, используя модуль Wi-Fi. С помощью беспроводной связи устройство может регулироваться через виртуального ассистента «Алексу», разработанную компанией Amazon. Использование «Алексы» позволяет управлять настольной лампой через голосовые команды. Кроме того, гаджет оснащён тремя режимами света, так как пользователь вправе выбирать между тёплым белым, холодным белым, а также дневным освещением. Также удалённый доступ к основным функциям настольной лампы можно получить через всевозможные «умные» колонки из серии Amazon Echo.

Инновационный дизайн лампы позволяет сгибать её ножку в любом положении, что поможет настроить мягкий свет для ночного чтения. Представители Syska LED заявили, что их новый девайс отлично впишется в интерьер «умного» дома, в котором все гаджеты подключены к Сети.

Александр Вест