Россия заняла второе место по числу Android-вирусов

Безоговорочным лидером в данном перечне стал Иран.

Специалисты компании ESET, занимающиеся производством антивирусного программного обеспечения, составили список стран по числу Android-вирусов. Россия заняла второе место по количеству атак на мобильные устройства под управлением фирменной операционной системы от корпорации Google. В рейтинге безоговорочное лидерство по количеству кибератак на мобильные устройства под управлением фирменной ОС корпорации Google занял Иран с показателем в 16%. Россия набрала 14%, а тройку лидеров в столь тревожном списке заняла Уганда с 8% попыток взлома Android-устройств.

В ESET заметили, что чаще всего при небезопасном серфинге и установке приложений из недостоверных источников пользователи сталкиваются с банковским трояном Exobot, а также похитителем электронных валют Satori. Напомним, по количеству вирусов на iOS-устройствах Китай лидирует с огромным перевесом, так как именно на Поднебесную приходится 61% от всего количества вредоносов в указанной мобильной ОС.

Александр Вест