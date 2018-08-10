Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
| | Россия заняла второе место по числу Android-вирусов

Россия заняла второе место по числу Android-вирусов

Сегодня, 00:30

Безоговорочным лидером в данном перечне стал Иран.

Специалисты компании ESET, занимающиеся производством антивирусного программного обеспечения, составили список стран по числу Android-вирусов. Россия заняла второе место по количеству атак на мобильные устройства под управлением фирменной операционной системы от корпорации Google. В рейтинге безоговорочное лидерство по количеству кибератак на мобильные устройства под управлением фирменной ОС корпорации Google занял Иран с показателем в 16%. Россия набрала 14%, а тройку лидеров в столь тревожном списке заняла Уганда с 8% попыток взлома Android-устройств.

В ESET заметили, что чаще всего при небезопасном серфинге и установке приложений из недостоверных источников пользователи сталкиваются с банковским трояном Exobot, а также похитителем электронных валют Satori. Напомним, по количеству вирусов на iOS-устройствах Китай лидирует с огромным перевесом, так как именно на Поднебесную приходится 61% от всего количества вредоносов в указанной мобильной ОС.


Александр Вест
Новости по теме
Россия лидирует по числу кибератак через мобильные банковские приложения
Россия лидирует по числу кибератак через мобильные банковские приложения

Популярная компания по безопасности «Лаборатория Касперского» составила список главных угроз мобильных устройств 2017 года. Компания рассказала общественности,…

Россия заняла пятое место среди стран мира по запасам золота
Россия заняла пятое место среди стран мира по запасам золота

Между странами мира был проведен рейтинг, в котором определялось количество золотого резерва, имеющегося в стране. Россия среди всех стран заняла пятое место.

Fuchsia от Google заменит Android через пять лет
Fuchsia от Google заменит Android через пять лет

Вскоре корпорация откажется от фирменной «сладкой» операционной системы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости