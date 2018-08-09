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| | Очки дополнительной реальности от Magic Leap поступили в продажу за 2295 долларов

Очки дополнительной реальности от Magic Leap поступили в продажу за 2295 долларов

Сегодня, 11:39

Уникальная гарнитура появилась в продаже в США. Дата релиза в других странах пока остается неизвестной.

 

Накануне стало известно, что очки от компании Magic Leap поступили в продажу в США. Об этом проинформировало издание The Verge. Следует отметить, что к разработке данной гарнитуры специалисты Magic Leap приступили еще семь лет назад, и наконец-то все приготовления были завершены. Magic Leap One Creator Edition получили процессор NVIDIA Tegra X2, 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, внутренние динамики и микрофон, два стереоэкрана (на каждый глаз) и возможность подключения Bluetooth и Wi-Fi. Гарнитура работает на базе ОС Lumin OS и имеет ряд установленных приложений, среди которых демо-версия игры Dr. Grordbort’s, программа для размещения предметов в трехмерном пространстве и браузер.

Гарнитуру виртуальной реальности от Magic Leap пока могут приобрести только жители некоторых городов США за 2295 долларов. Будет ли продаваться устройство в других странах, неизвестно.


Виктория Озерова
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