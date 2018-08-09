Раскрыта цена планшета Alldocube с поддержкой Project Treble

Устройство появится в продаже уже в октябре.

Представители компании Alldocube раскрыли цену на планшет модели Alldocube X, который можно будет приобрести за 219 долларов. Однако, первым счастливчикам, которые закажут устройство с поддержкой Project Treble, удастся получить новинку по цене всего в 199 долларов. Кроме того, при покупке сразу двух таких планшетов пользователи смогут сэкономить 22% от цены гаджетов, которые в таком случае будут стоить лишь 419 долларов. Если же кто-то захочет приобрести пять Alldocube X то компания готова расстаться с таким комплектом за 1029 долларов, а скидка в таком сценарии составит 23%.

Напомним, планшет может похвастаться 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, AMOLED-экраном с разрешением 2560х1600 диагональю 10,5 дюйма. «Сердцем» Alldocube X станет процессор MediaTek MT8176, а с завода планшеты будут поставляться с Android 8.1 с возможностью последующего обновления.

Александр Вест