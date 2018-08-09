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Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

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| | «Батареефон» AllCall S1 с аккумулятором на 5000 мАч стоит всего $49,99

«Батареефон» AllCall S1 с аккумулятором на 5000 мАч стоит всего $49,99

Сегодня, 08:36

В остальном устройство является смартфоном самого начального уровня, но массивный размер батареи заставляет обратить на него внимание.

 

С момента своего первого анонса «батареефон» получил немало положительных отзывов. Даже несмотря на повышенный интерес, цена устройства крайне доступная.

С 8 по 15 августа на AliExpress девайс с аккумулятором на 5000 мАч можно купить всего за $49,99. AllCall S1 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с популярным нынче разрешением 18:9 с двойным покрытием, что делает экран более жестким, чем у обычного телефона.

Помимо этого, устройство оснащается четырьмя камерами. Две из них установлено на задней панели, они состоят из модулей на 13 Мп и 2 Мп, фронтальная установка имееет показатели 5 + 2 Мп. Последний оснащается эффектом боке и распознаванием композиции. Также девайс имеет в своем распоряжении четырехъядерный процессор и оснащается Android 8.1 Oreo.

Быстродействие поддерживает 2 гигабайта оперативной памяти, а данные можно хранить на 16 Гб встроенной. Имеется расширение с помощью microSD до 128 гигабайт.

Поклонников бюджетных предложений, которые, при этом, хотели бы, чтобы устройство работало не только на свои деньги, но и лучше, AllCall S1 должен заинтересовать.


Николай Офицеров
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